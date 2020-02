Angelique Berns uit Ottersum al vijf dagen vermist

OTTERSUM - De politie is op zoek naar de 49-jarige Angelique Berns uit Ottersum. Zij is als vermist opgegeven. De vrouw is afgelopen vrijdag 7 februari per auto vertrokken vanaf haar woning in Ottersum. Sindsdien is niets meer van haar vernomen.