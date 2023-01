Anke Sonnemans wil Petershuis klaar maken voor de toekomst

Ze volgt Ingrid Voncken op die op 1 januari 2022 aftrad. In het afgelopen jaar nam bestuurslid Andries Knevel als interim-voorzitter de bestuurshamer tijdelijk over. Met de komst van Sonnemans is het bestuur weer compleet. Een van de doelen: het museum voorbereiden op de toekomst.



Het Petershuis is een museum met archeologische vondsten, maquettes en historische informatie over Gennep en de regio. Ieder jaar zijn er in het gebouw aan de Markt in het centrum van Gennep zeker acht wisselexposities van hedendaagse kunstenaars of met een actueel thema. Op die manier ‘ontmoeten’ volgens het museum heden en verleden elkaar.



Sonnemans gaat de komende tijd kennismaken met alle vrijwilligers om te kijken wat er onder hen leeft en speelt. Daarna gaat ze met het bestuur aan de slag om te bekijken welke stappen genomen kunnen worden om het museum nog meer dan voorheen onder de aandacht te brengen.



Wat wel al duidelijk is, is dat het museum dit jaar opnieuw wordt ingericht en zich gaat focussen op educatie.