Arbeiders beleven de 19de eeuw als in één grote roes

Peter Willems, marechaussee in Gennep, gooit in de nacht van 8 op 9 september 1894 een aantal mannen achter de tralies. Ze hebben met een flink stuk in de kraag deelgenomen aan een vechtpartij op de stoep van herbergier Peter Goossens (38). Goossens zelf is ook opgepakt. Volgens Willems heeft de waard zelf ook te veel gedronken. Dat geldt ook voor de andere ruziemakers: bakker Jan Noij (29), koetsier Willem Noij (25) en slager Jan van Bergen (21). Als het viertal uiteindelijk voor de rechter staat, blijken de feiten anders te zijn. Het was maar een klein opstootje geweest. Volgens de verdachten en enkele getuigen was de politieman zélf dronken. Had hij die avond, in de keuken van de herberg, niet zelf een aantal glazen bier achterover geslagen? De rechter brandt er zijn vingers niet aan en spreekt de verdachten vrij.