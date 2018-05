Arrestant schopt agent buiten westen in auto op weg naar cel

Ook politiebu­reau Gennep sluit de deuren

26 mei BOXMEER/GENNEP - Het politiebureau aan het Europaplein in Gennep gaat definitief sluiten. Wanneer is, aldus de Limburgse politie, nog onbekend. Er komt een politieservicepunt voor terug in Gennep. Waar zo'n veel kleinere politiepost komt is nog niet bekend, zegt een politiewoordvoerster.