Arrestaties in Heijen en Venlo: mannen rijden met valse rijbewijzen

Het blijft onrustig rond de Stadstuin van Fake: na steen op de ruit nu banden lek

10:33 OTTERSUM - Opnieuw lijkt de biologische stadstuin Down To Earth in Ottersum slachtoffer van vernielingen. Vorige week kreeg de auto van boer Fake Mulder uit Gennep al een steen tegen de ruit, dit weekend zijn ook de banden lek gestoken. ‘Misschien moeten we maar stoppen met de stadstuin.’