Arrestatieteam in Ottersum voor verwarde man die woning vernielt

UpdateOTTERSUM - Een arrestatieteam van politie heeft dinsdagavond de Sint Janstraat in Ottersum gedeeltelijk afgezet voor een verward persoon in een woning. De man is uiteindelijk aangehouden.

De politie kwam af op een melding dat een man in een woning vernielingen pleegde. Volgens een woordvoerder was er informatie die de politie deed beslissen een arrestatieteam in te schakelen. Wat die informatie was kan de woordvoerder niet zeggen.

Daarop is de straat afgezet. Ook is uit voorzorg een ambulance opgeroepen. Politie heeft geprobeerd contact te krijgen met de man, vermoedelijk de bewoner van het pand, om zo de situatie te beëindigen.

Rond 21.00 uur is dat gelukt. De man is zelf uit de woning gekomen. Het arrestatieteam heeft volgens de woordvoerder niet in actie hoeven komen. Niemand is gewond geraakt.

De straat is weer vrijgegeven en het arrestatieteam is weer vertrokken. Een politiebusje is nog een tijd aanwezig geweest in de straat.

De politiewoordvoerder vermoedt dat de man later wordt overgedragen aan het zorgkader.