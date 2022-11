As raakt los van rijdende vrachtwagen, rolt over de N271 bij Gennep en raakt zes auto’s

Alleen nieuwbouw is goed genoeg voor de leerlingen van Mikado in Gennep

GENNEP - In het ene lokaal is het benauwd, in het andere ronduit fris. Gaten in de muren vertellen dat in onderhoud geen geld wordt gestoken. Op een andere plek weer schimmelvorming. En die weeïge doordringende geur, is ook niet echt lekker.

21 november