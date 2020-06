Auto rijdt terras op in Gennep, meerdere gewonden

Hier een fietspad omdat die weg in Gennep onveilig is? Niet zo zinvol, zegt de gemeente

12:30 GENNEP - Het voelt misschien onveilig, als je fietst over de Niersweg in Gennep. En het is dan misschien opletten, als je je auto daar door die onoverzichtelijke bocht stuurt. Maar het is nog geen reden om het fietspad dan maar te verplaatsen naar de naastgelegen Niersdijk.