Automobilist in levensgevaar na botsing: gered dankzij hartkastje uit politiewagen

Nijmegen komt opnieuw met ‘an­ti-brom-subsidie’: 400 euro om oude brommer of snorfiets te laten slopen

Op je vervuilende brommer of oude, stinkende snorfiets Nijmegen in rijden? Vanaf 2025 mag het niet meer. Om inwoners sneller van hun voertuig van voor 2011 af te helpen, kunnen ze opnieuw geld aanvragen als ze hun brommer of snorfiets laten slopen.