Automobilist raakt onwel en botst tegen paal

Geen woningnood voor de ooievaars: 'We moeten uitkijken dat er niet te veel nesten komen’

BEUGEN - Blijft mooi om te zien, ooievaars op een nest. Of zwevend, hoog in de lucht. En dat spektakel is steeds vaker waar te nemen. In de regio broeden inmiddels meer dan tien koppeltjes. Allemaal op een nest op een 8 meter hoge paal. ,,Maar we moeten uitkijken dat er niet te veel nesten komen”, zegt ooievaarsdeskundige Leo Daanen uit Beugen.

7 mei