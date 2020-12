Bedreigingen, vernielingen, intimidaties: Fake Mulder en zijn gezin kregen bewaking van politie en gemeente

Bedreiging, intimidatie, geweld: publieke figuren lijken er in toenemende mate mee te maken te krijgen. In Gennep was het gezin van stadsboer en politicus Fake Mulder meerdere keren doelwit. Afgelopen voorjaar zorgden politie en de gemeente Gennep voor camerabewaking en surveillance, blijkt nu.



Voor zover bekend is het in Gennep de eerste keer dat een raadslid op die manier bescherming krijgt, al moet wel vermeld worden dat een verband met Mulders werk niet is vast te stellen.



Publiek figuur

Fake Mulder is een bekend figuur in en om Gennep. Hij beheert een tuin in Ottersum, waar hij mensen een opstapje biedt naar de arbeidsmarkt. Tegenstanders klaagden over stank en ratten.