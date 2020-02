Bedrijven vrezen schuif Lob van Gennep: ‘Als ie opengaat, ben ik failliet’

Het gaat onder meer om transportbedrijf Emons, verschillende boeren, Megens Elektrotechniek en M&M Security. Ze zeggen te spreken namens zeker twintig bedrijven tussen Mook en Gennep, maar willen alle bedrijven vertegenwoordigen. ,,Er wonen zevenduizend mensen in dit gebied’’, zegt eigenaar Sjang Emons van Emons. ,,We hebben het over tweeduizend arbeidsplaatsen.’’



De bedrijven maken zich grote zorgen over de hoogwaterplannen in de Lob van Gennep, grofweg het gebied tussen Mook en Gennep. Er liggen nu drie mogelijke plannen op tafel: hogere dijken, drempel(s) in de dijk, of nóg hogere dijken maar dan wel met een schuif in de dijk. Bij de laatste twee oplossingen kan het gebied onder water gezet worden.