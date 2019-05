Beschonken bestuurder veroorzaakt aanrijdingen met kind (5) op de achterbank

Volgens de politie troffen de patrouille-auto's van Gennep en Venray het voertuig aan. Achterin de wagen vonden zij daar het kind. De bestuurder is aangehouden en zal worden vervolgd.



De agenten hebben het kind meegenomen naar het politiebureau. Daar hebben zij ervoor gezorgd ‘dat ze een leuke tijd had, schrijft de politie op Facebook. ‘Volgens de collega’s had het kind een smile van oor tot oor!’ Op een foto die de politie heeft geplaatst, is te zien dat het kind op de voorzijde van de politiewagen zit.



Wat voor aanrijdingen de bestuurder precies heeft veroorzaakt en of daar gewonden bij zijn gevallen, is vooralsnog niet bekend.