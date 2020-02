Bestuurder bestelbus zwaargewond bij botsing met boom langs N271

Brand treft twee woningen aan Ringbaan in Milsbeek

5 februari MILSBEEK - Bij een brand in twee woningen aan de Ringbaan in Milsbeek is deze woensdagavond flinke schade ontstaan. Bij het incident raakte niemand gewond. Op het moment dat het vuur ontstond was er niemand thuis. de brandweer heeft zich toegang moeten verschaffen om te kunnen blussen.