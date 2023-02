Bestuurder botst tegen boom in Venray en overlijdt

Snuffelen naar een adres in afvalzak­ken? Daar begint Gennep niet aan, maar gemeente gaat stickeren

In afvalzakken snuffelen om erachter te komen wie het plastic afval te vroeg op straat zet, dat gaat de gemeente Gennep niet doen. Wel is de ‘afkeur-sticker’ in Gennep terug van weggeweest. Zit er fout afval in de zak, dan plakt de afvalinzamelaar de sticker erop en laat de zak vervolgens staan.

15:13