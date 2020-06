Bestuurder die inreed op terras in Gennep aangehouden, zes gewonden

VIDEOGENNEP - Een auto is woensdagavond het terras van de Stadsherberg opgereden in de Zandstraat in Gennep. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. De bestuurder is aangehouden.

Dit gebeurde iets voor 22.00 uur in het centrum van het Noord-Limburgse stadje. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, evenals een helikopter van de politie. Vijf personen zijn lichtgewond geraakt. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Dat is de eigenaresse van het café. Alle gewonden zijn buiten levensgevaar.

Op het terras is de schade goed te zien: tafels en stoelen liggen overhoop.

Mogelijk lachgas in het spel

Na het ongeluk heeft de helikopter van de politie in het gebied, evenals in een deel van Cuijk, gezocht naar de auto. Het voertuig was namelijk spoorloos na het ongeluk. Getuigen zeggen dat er mogelijk lachgas in het spel is geweest en dat meerdere jongeren in de auto zaten ten tijde van het ongeluk. Dat kan de politie nog niet bevestigen. De verdachte werd rond 23.15 uur aangehouden.

De Zandstraat is afgezet met linten. De politie is momenteel getuigen aan het horen en doet onderzoek naar de toedracht. Met een verkeersongevallenanalysewagen worden beelden van de straat gemaakt.

‘Verschrikkelijk’

Waarnemend burgemeester Willibrord van Beek zegt in een reactie enorm geschrokken te zijn. ,,Ik leef mee met de gewonden en de eigenaar van het café. Verschrikkelijk dat dit gebeurt net nu terrassen open zijn.”

Er is veel publiek dat toekijkt. Mensen konden de situatie enige tijd van dichtbij aanschouwen. Later zijn ze een meter of vijftig naar achter verwezen en werden er meer linten gespannen.

Volledig scherm Waarnemend burgemeester Willibrord van Beek laat zich bijpraten over de situatie in Gennep. © DG

Volledig scherm Het terras van de Stadsherberg in Gennep na het ongeluk. © Theo Peeters

Volledig scherm Het terras in Gennep vanaf boven gezien. © DG