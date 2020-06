Bestuurder die met auto zes mensen verwondde op terras in Gennep is 19-jarige uit Ottersum

De eerste melding van het bizarre ongeval kwam rond 22.00 uur binnen bij de politie. Direct werd groot alarm geslagen. De bestuurder van de wagen is er na het aanrichten van de ravage in zijn auto vandoor gegaan.



Terwijl de hulpverlening op het terras begon, ging de politie op jacht naar de veroorzaker, onder meer met een politiehelikopter. De bemanning daarvan slaagde erin de verdachte te traceren waarna de man kon worden opgepakt in Cuijk. Hij blijkt afkomstig te zijn uit buurdorp Ottersum.



De auto is in beslag genomen. Het onderzoek op het terras heeft een deel van de nacht geduurd. Of er bij de bestuurder en inzittenden van de auto sprake was van het gebruik van lachgas kon de politie nog niet zeggen.