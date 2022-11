Bladbak verplaatst, naar een betere plek of door agressief gedrag?

MILSBEEK - Het is een mooie buurt, de omgeving van de Langstraat en Zandheide in Milsbeek. Grote huizen met flinke tuinen. Ruim opgezet. Boomrijk.

Soms een leuke auto voor de deur.

De mensen die hier wonen moeten wel alles hebben wat hun hartje begeert.

Alles.

Behalve een bladbak.

En dat is een dingetje als je in een straat woont waar veel bomen staan die in deze tijd bladeren loslaten. Blaadjes dwarrelen richting grond, vormen daar bij regen een glibberige massa en zorgen ervoor dat fietsers onderuit gaan.

Quote De chauffeur is in het verleden agressief bejegend omdat hij tijdens het legen de straat zou blokkeren

Dat is het probleem dat een van de bewoners van de straat beschrijft in een brief aan de gemeente Gennep. Want stond er twee jaar geleden nog een bladbak waar bewoners overtollig blad (uit eigen tuin en van straat) konden deponeren, dit jaar is dat ding niet geplaatst. Waarom eigenlijk niet?

De briefschrijver – de brief is door de gemeente geanonimiseerd – stelt dat hij/zij bij Gennep heeft geïnformeerd naar de reden. Het antwoord? ‘De chauffeur is in het verleden agressief bejegend omdat hij tijdens het legen de straat zou blokkeren’. Wat de briefschrijver betreft mag een gemeente nooit toegeven aan agressie. Om aan te geven hoe groot het probleem nu is: ‘We moeten wekelijks een aanhanger huren om het blad weg te brengen.’

Agressief gedrag niet beloond

Volgens een woordvoerder van de gemeente klopt het verhaal. Deels dan. ,,Het klopt dat de chauffeur voor 2020 incidenteel agressief benaderd is tijdens het lossen op die plek. Dit was mede aanleiding om opnieuw te kijken naar de meest geschikte plek voor de bladbak.” Die staat inmiddels ergens anders.

Het is volgens de woordvoerder niet zo dat agressief gedrag daarmee is beloond. ,,De gemeente geeft niet toe aan agressie jegens haar medewerkers. De vrachtauto leverde op de oude plek tijdens het plaatsen en het regelmatig legen veel hinder op voor het doorgaande verkeer. Er een beter alternatief gevonden.”

Maar niet voor de briefschrijver, die blijft erbij. De bladbak moet terugkeren.

Volledig scherm © Hans Broekhuizen