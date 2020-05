Boer Geert heeft een nieuwe vriendin: ‘Geen foto van haar maken, dan wordt ze rebels’

Waarom een terras in de schaduw nu misschien wel een voordeel is

7 mei GENNEP - Dat kroegen straks ook weer mensen mogen binnenlaten, is een meevaller die Ruud Nieuwendijk van Happerij & Tapperij De Dragonder in Gennep niet zag aankomen. Zijn kroeg is groot genoeg om het maximum van dertig klanten te ontvangen, maar hoe gaat dat straks in de praktijk?