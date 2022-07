Boerderij te koop in Ottersum? Nog niet. Maar het is wel het schrikbeeld

Nog niet.



Het is wel zijn schrikbeeld als de stikstofplannen van het kabinet onder aanvoering van minister Christianne van der Wal werkelijkheid worden. Afgeslankt boeren is volgens Ebbers niet haalbaar en betaalbaar. Bedrijven moeten dan wel noodgedwongen sluiten. ,,Mensen kunnen nu vast wennen aan het idee”, zegt hij.



De Te Koop-actie is een vriendelijke protestactie opgezet door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt waarvan Ebbers in Noord-Limburg bestuurslid is. ,,We laten zien wat het toekomstbeeld is, als de plannen doorgaan. Alleen worden de ludieke borden dan vervangen door echte borden.”



Hij heeft zo’n 140 koeien. ,,Er is in stallen geïnvesteerd. In nieuwe machines.” Minder dieren een optie? ,,De vaste lasten die je hebt, blijven.”