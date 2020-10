‘Boze tongen brengen onze orde bij Duitse justitie in diskrediet’, zegt eigenaar sekteklooster

Duurt lang: Gennepse sporthal wil snel weer open na besmetting met legionella maar wacht nog op het lab

3 september GENNEP - Douchen zit er in bepaalde kleedkamers even niet in, bij sporthal Pica Mare in Gennep: er is legionella geconstateerd. Waarschijnlijk is de ruimte inmiddels weer schoon, maar het is wachten op de uitslag van het laboratorium. Door een foutje in de planning duurt dat langer dan verwacht, zegt Pica Mare in een mail aan leden.