Brand verwoest caravan in Heijen, man gewond

Wat New York kan, kan Gennep ook: gastvrije groeter moet toerist warm welkom heten

23 juni GENNEP / LAND VAN CUIJK - Hier is het gewoon, maar voor Westerlingen bijzonder, zegt de VVV in Gennep: een praatje maken op straat of in de winkel. Dat beeld van ‘gastvrijheid met een persoonlijk tintje’ wil de VVV nu verder versterken door zogenoemde ‘groeters’ in te zetten.