Brandweer rukt uit om schoorsteenbrand te doven in Heijen

De kerk in Sambeek wordt een buurthuis met een lage energiere­ke­ning

De kerk in Sambeek, die verbouwd wordt tot multifunctioneel buurthuis, is eind 2024 een energiezuinig gebouw. Heeft het nu als kerk het laagste energielabel, straks bivakkeert het buurthuis in de beste regionen.

4 februari