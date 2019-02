Broedende Ooievaars in Gennep live te volgen via webcams Beleef de Lente

Plek voor werkplek­ken lokale omroep Gennep News onder trap in kelder bieb

15 februari GENNEP - De kans is groot dat lokale omroep Gennep News zich kan vestigen in de kelder van de bibliotheek van Biblioplus in Gennep. In de kelderruimte onder de bieb aan het Ellen Hoffmannplein is ruimte gevonden voor een kantoortje met twee werkplekken onder de trap.