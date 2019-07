Burgemeester Gennep: ‘Ik stap niet op uit vrije wil, begrijp me goed’

D66 en SP willen oude eiken Stations­weg in Gennep behouden

1 juli GENNEP - Er is geen enkele plausibele reden om zeven Amerikaanse eiken aan de Stationsweg in Gennep te kappen. De bomen zijn niet ziek en hoeven daarom niet geruimd te worden. Dat zeggen de fracties van D66 en SP in Gennep. Zij reageren op het voornemen van de gemeente om acht bomen te kappen waarvan er één ziek is.