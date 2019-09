Burgemeester Peter de Koning per direct weg in Gennep, wethouders ‘opgelucht’

De afgelopen dagen ontstond onduidelijkheid over de positie van De Koning. Hij maakte eind juli bekend ‘in september’ af te treden . Hij bleef echter aan het werk, en liet vorige week weten graag aan te blijven als burgemeester van Gennep . ‘Ik had het graag anders gezien en de lopende benoemingsperiode uitgediend’, laat Peter de Koning in een verklaring weten. ‘In deze situatie vind ik het echter belangrijker dat er een einde komt aan de onduidelijkheid rond mijn positie, die de afgelopen weken is ontstaan, en geef ik voorrang aan het herstel van rust in de gemeente Gennep.’ Ook zegt hij: ‘Ik wil niet dat de gemeente nadeel ondervindt van voortdurende spanningen binnen het gemeentebestuur’.

‘Opgelucht’

De wethouders zijn opgelucht, volgens de gemeente Gennep. ‘We hebben een voor alle partijen lastige periode achter de rug. Het is goed dat we onze blik weer kunnen richten op de plannen en uitdagingen voor de gemeente Gennep’, laat wethouder Peter Lucassen namens zijn collega’s weten.



Als locoburgemeester neemt Lucassen de taken van De Koning voorlopig over. Volgens de gemeente Gennep heeft commissaris van de koning Theo Bovens beloofd op korte termijn naar Gennep te komen, om afspraken te maken over de opvolging van De Koning. Raadslid Jacques van Bergen (CDA) neemt voorlopig het voorzitterschap van de raadsvergaderingen over.