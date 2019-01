Cel voor man uit Gennep die gezicht ex op pornofoto’s ‘plakte’

De man vond het volgens eigen zeggen opwindend als andere mannen zijn ex-partner bekeken. Hij verstuurde de afbeeldingen via Skype tijdens seksueel getinte chatgesprekken, waarin hij zich voordeed als zijn ex. Het gerechtshof nam het de man zeer kwalijk dat de Gennepenaar, ‘in zijn zucht naar seksuele behoeftebevrediging’, geen oog had voor de gevolgen voor het slachtoffer. De foto’s waren niet alleen op zichzelf ‘vernederend’, maar zij liep ook het risico dat ze werd herkend. Het hof wees ook op de mogelijkheid dat de bewerkte afbeeldingen nog lange tijd op internet blijven circuleren.

De Gennepenaar manipuleerde niet alleen foto’s van zijn ex. Hij keek zelf ook naar kinderpornografische afbeeldingen. De verdachte had er 58 in bezit. De man kreeg de verboden beelden van mensen met wie hij chatte over seks. Er was volgens het gerechtshof geen bewijs dat de Gennepenaar de beelden ook verspreid had. De rechtbank in Maastricht was daar eerder wel van overtuigd. Deze rechters hadden de man in eerste instantie dan ook een hogere gevangenisstraf opgelegd: van 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.