Celstraf voor moordplan met bom op ex-vriendin in Gennep

Voor het stalken en bedreigen met een bom van zijn ex-vriendin uit Milsbeek heeft een 27-jarige man uit Well ruim anderhalf jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen. Maar de gevangenis hoeft de Limburger niet meer in van de rechtbank in Roermond. Van de straf is een deel voorwaardelijk. Wat overblijft, is gelijk aan de periode die de man in voorarrest heeft gezeten.