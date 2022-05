Coalitieakkoord in kindvriendelijke taal: ‘Van groot belang voor Gennepse kinderen’

GENNEP - Is het een goed idee om de plannen die politieke partijen voor de komende jaren hebben, in voor kinderen begrijpelijke taal op te schrijven? Vooral als het ook juist hen aan gaat. Ja, vindt Save the Children. De organisatie dringt bij de gemeente Gennep aan op een coalitieakkoord in kindvriendelijke taal.

,,We nemen de vraag mee’’, zegt Jacques van Bergen van het CDA.

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld en actief in 120 landen, waaronder Nederland. De hoofdtaken volgens de organisatie: ‘het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen’.

Begrijpelijke informatie noodzaak

Volgens Save the Children is het van groot belang dat kinderen weet hebben van de plannen van de lokale politieke partijen omdat die van grote invloed kunnen zijn op de levens van kinderen en jongeren. En dus is begrijpelijke informatie noodzaak.

Quote We zijn al van plan een goed leesbaar akkoord te maken, op taalniveau B1. Dat staat voor eenvoudig Nederlands Jacques van Bergen , CDA Gennep

In Gennep zijn na de verkiezingen in maart de partijen CDA, VVD en Elsss druk bezig een coalitie, een samenwerkingsverband, te vormen. De afspraken die ze met elkaar maken voor de komende vier jaar voor de toekomst van Gennep, komen in een coalitieakkoord te staan. En dat akkoord moet voor kinderen goed te begrijpen zijn.

Volgens Van Bergen van het CDA, als grootste partij de aanjager van de nieuwe coalitie, is het sowieso al de bedoeling dat het akkoord straks duidelijk is. ,,We zijn al van plan een goed leesbaar akkoord te maken, op taalniveau B1. Dat staat voor eenvoudig Nederlands.”

Makkelijke woorden, korte zinnen

Taalniveau B1 is geschikt voor mensen die geen hoge opleiding hebben gehad. De grote meerderheid van de inwoners van dit land begrijpt teksten op dat niveau. De kenmerken van die teksten? Er wordt gebruikgemaakt van makkelijke woorden die vrijwel iedereen kent en van korte eenvoudige zinnen.

Als het aan Save the Children ligt, blijft het niet alleen bij een coalitieakkoord in eenvoudige taal. Ook Gennepse beleidsstukken die voor kinderen van belang zijn, moeten duidelijk kunnen worden overgebracht. Kinderen zijn tenslotte ook inwoners van de gemeente.

Hoe meer ze weten over de plannen van de gemeente, stelt de organisatie, hoe beter ze erover kunnen meepraten met vrienden, hun ouders en op school. Bovendien: ‘wanneer het begrijpelijk is voor kinderen, is het automatisch ook begrijpelijker voor volwassenen’.

Save the Children heeft nog wel wat tips voor de coalitie. CDA’er van Bergen stelt dat het uiteindelijke coalitieakkoord wordt ‘gescreend’ om te kijken of het duidelijk genoeg is. Wat Save the Children betreft kan er ook een school in de gemeente uitgepikt worden om erover met een docent van gedachten te wisselen. Nog beter: laat ouders en kinderen zich erover buigen.