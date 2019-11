D66-politica stapt uit Gennepse commissie die na affaire burgemeester ‘geen zelfreflectie’ toont

Ook werd ze bij de evaluatie van de affaire-De Koning ‘op een dusdanige toon aangesproken’ dat haar positie onhoudbaar is. Ze legt per direct haar lidmaatschap neer, meldt D66 in een persbericht. Die evaluatie was afgelopen week. D66 blijft wel vertegenwoordigd in de vertrouwenscommissie. Raadslid Frank Pubben neemt haar plaats in.

Ollongren

Peter de Koning maakte 1 juli bekend dat hij zich vanwege ‘veranderd bestuurlijk klimaat’ genoodzaakt zag zijn taken per september neer te leggen. Later bleek dat de drie wethouders van Gennep half juni het vertrouwen in hem hadden opgezegd. Dat deden ze via de vertrouwenscommissie. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke partijen. De Koning kondigde zijn vertrek aan, maar zei later eigenlijk aan te willen blijven.



De vertrouwenscommissie heeft trouwens geen ‘formele rol of bevoegdheid in deze aangelegenheid’, zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken eerder.