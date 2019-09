D66 stelt Kamervragen om ‘stille coup’ rondom burgemeester van Gennep

Het vertrek van De Koning kwam niet geheel vrijwillig. Het zou zijn geïnitieerd door drie wethouders die het vertrouwen in hem hadden opgezegd.



Den Boer en Raemakers stelden de vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66). Dit deden zij naar aanleiding van een stuk in De Gelderlander. De twee Kamerleden willen weten of de minister bekend is met de berichtgeving van deze krant, waaruit blijkt dat het voor de burgemeester zelf, een deel van de gemeenteraad en de burgers van Gennep onduidelijk is waarom de burgemeester ‘gedwongen’ is op te stappen.



Ze willen ook weten of de minister hetgeen wat gebeurd is ook ‘hoogst ongebruikelijk en schadelijk voor het aanzien van het lokaal bestuur’ vindt, zoals hoogleraar Arno Kersten eerder aan De Gelderlander liet weten.



De twee Kamerleden willen nu duidelijkheid van de minister of wel alles volgens de wet is verlopen in Gennep en of het bekend is of er ooit eerder een burgemeester om onduidelijke redenen is afgetreden. Ze hopen dat er in de toekomst meer transparantie is bij het aftreden van een burgemeester, hetgeen volgens hen in Gennep dus niet het geval was. Er zou geen tekst en uitleg zijn gegeven over het aftreden van De Koning.