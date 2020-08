De ene nertsenfokker wordt vrijdag getroffen, maandag staat ie te helpen bij de andere

De ene nertsenhouder zei het vrijdag nog: ,,Ik hoop niet dat de anderen nu ook de klos zijn.’’ Drie dagen later is het zover. Het bedrijf van Harrie Hendriks uit Ven-Zelderheide was vrijdag de dertigste nertsenfokkerij die geruimd werd. Maandag werden er al nertsen geruimd bij bedrijf 33: even verderop, in Ottersum.



In het weekend bleken ook nertsen in Altforst (gemeente West Maas en Waal) en De Mortel (Gemert-Bakel) besmet.