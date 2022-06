De gloeilamp is uit, Heijense ledjes gebruiken minder energie

De in Ven-Zelderheide geboren en getogen Frank van den Berg (45) had in 2003 net een nieuwe woning gekocht in Heijen. Hij zocht naar een geschikte verlichting in de garage. ,,In die zoektocht ging bij mij letterlijk en figuurlijk een lichtje branden. Ik had tl-balken nodig, maar kon de goede niet snel vinden. Dat kan beter, zo dacht ik toen”, vertelt hij over het ontstaan van zijn bedrijf TLight.