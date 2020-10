De kleverige knolamaniet is gespot in Milsbeek: Pas op voor levensgevaarlijke ‘engel des doods’

Eerst maar even zijn signalement: hij is wit, heeft een slanke steel en kegelvormige ‘hoed’ van ruim vijf centimeter. Zijn geur is aanvankelijk niet zo sterk, maar kan later onaangenamer (zoetige weeë lucht) gaan ruiken.



Lekker ding, die kleverige knolamaniet. Je merkt pas een uur of acht nadat je hem op hebt, dat er iets met je mis is. Het gif heeft dan allang je organen bereikt.



Kortom: pas op. Een serieuze waarschuwing. Het wemelt in het bos van de paddenstoelen, zegt Twan Teunissen, boswachter van Staatsbosbeheer in deze regio. ,,Het heeft flink geregend, in het bos kun je er niet omheen.” En probeer dan maar eens de goeden van de kwaden te onderscheiden.