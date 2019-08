De Koning wil toch aanblijven als burgemeester van Gennep

D66 eist ophelde­ring over burgemees­ters­kwes­tie Gennep: ‘Vertrek creëert onrust en schaadt aanzien’

27 augustus GENNEP - Er moet snel opheldering komen over de burgemeestersaffaire in Gennep. De onduidelijkheid over het plotselinge vertrek van Peter de Koning creëert onrust en schaadt het aanzien van de politiek, vindt D66 in Gennep. De partij (3 van de 17 zetels) stelt een lange reeks vragen over het onderwerp aan burgemeester en wethouders.