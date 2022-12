De kortste dag van het jaar, maar met het mooiste licht

Zanger Frans Theunisz krijgt Gouden Narrenkap in Gennep

GENNEP - Zanger Frans Theunisz is zaterdagmiddag in Gennep onderscheiden met de Gouden Narrenkap. Eens in de drie jaar reiken de Samenwerkende Limburgse Vastelaovendverenigingen (SLV), waarvan gouverneur Emile Roemer beschermheer is, deze carnavalsonderscheiding uit.

