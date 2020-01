De laatste speelgoedwinkel van Gennep sluit na 64 jaar zijn deuren

Het is een begrip in Gennep. De Novita. Alles was er te koop. Van carnavalskostuums tot vuurwerk, van meubels tot spelletjes. Nu blijft er één element over; de meubelzaak aan Spoorstraat 146. Op 30 april sluit de speelgoedwinkel aan het Europaplein. De concurrentie is te groot. Naast speelgoed houdt Novita vanaf volgend jaar ook op met de verkoop van carnavalskleding.

Begin van het einde

De Gennepse winkel Novita is in 1956 opgericht. Al snel groeide de zaak uit tot een warenhuis met verschillende panden aan de Spoorstraat. Het bestond uit een seizoenswinkel met bijvoorbeeld tuinmeubilair, een warenhuis met een cadeauafdeling en een woonwinkel.



Enkele jaren geleden verhuisde de spelletjesafdeling naar een pand aan het Europaplein.



De concurrentie op deze ‘nieuwe’ locatie is groot. Zeker doordat de Action letterlijk om de hoek zit. ,,Ik zie mensen met tassen vol spullen de winkel verlaten. Wij houden dan alleen de kruimels over. Daar kunnen we niet van leven.’’ De Haan is vooral bang dat deze discounters de uiteindelijke collectie van speelgoedwinkels gaat bepalen. ,,Als wij het niet meer verkopen, dan willen leveranciers het niet meer aanleveren. Uiteindelijk is speelgoed dan alleen bij de discounters te koop. En online, maar dat is een ander verhaal.’’