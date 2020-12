De papieren western van cowboy Daan uit Gennep: Zijn blokhut moest dicht, op naar de ombudsman

Met een hamburger boven je laptop praten over dijkverho­ging

7 december OTTERSUM - Ga maar na, bij jezelf. Ergens heb je best een mening over wat er in je omgeving gebeurt, maar soms moet iets of iemand je aanmoedigen om er even over na te denken. Dat is bij dit onderwerp niet anders, dat weet Bram Lemmen (23) uit Ottersum als geen ander: de Lob van Gennep.