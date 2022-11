De wereld stond op z’n kop, maar dankzij caravanstalling kijken Nancy en Theo positief naar de toekomst

Opgeblazen tafelten­nis­ta­fel dieptepunt in groeiende overlast Genneps park

GENNEP - Het was een enorme knal, afgelopen zaterdagavond in het Pagepark in Gennep. Rond de klok van zeven uur werd daar een betonnen tafeltennistafel vernield. Vermoedelijk met zwaar vuurwerk. Volgens de buurt is het een dieptepunt in de toenemende overlast in het park.

18 november