De wolf? Nee, de hond is juist de kwade pier, zeggen de schapenhouders

UPDATEHEIJEN - Sinds zaterdag voor het eerst een wolf werd gesignaleerd vlak bij de A77 in Heijen, is het dier al meer dan tien keer gezien. Dat meldt Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Het op het oog jonge dier is waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland.

Volledig scherm De waarnemingen van wolven in de periode 2015-2019. © NDFF ,,We hebben zondag zeven meldingen binnen gekregen, vandaag (maandag, red.) staat de teller al op vijf.’’ Lelieveld zegt daarbij dat sommigen de wolf al wel eerder hadden gezien, maar door de nieuwsberichten alsnog op het idee kwamen om hun waarneming ook te melden bij Wolven in Nederland.



Sinds de eerste wolf in 2015 in Nederland is gespot, zijn er bij Wolven in Nederland zo’n 250 meldingen binnengekomen. Die komen allemaal uit het oosten en midden van het land, zoals op het kaartje hiernaast te zien is (klik op het kaartje voor een grotere weergave). ,,Dat wil niet zeggen dat er ook 250 wolven zijn gesignaleerd’’, geeft Lelieveld aan. ,,Sommige meldingen komen uit hetzelfde gebied of gaan over dezelfde wolf.’’ Om hoeveel wolven het in totaal gaat, is volgens Lelieveld dan ook niet te zeggen.



Honden groter probleem

Lelieveld kan zich voorstellen dat veehouders - en dan met name schapenhouders - uit de regio zich zorgen maken nu er een wolf in de buurt rondloopt. Toch zijn die zorgen volgens hem niet terecht. ,,Ik zeg altijd: honden zijn een veel groter probleem. Wolven hebben sinds 2015 zo’n driehonderd schapen gedood, honden zorgen jaarlijks voor vier- tot achtduizend dode schapen.’’



De ongerustheid over de wolf komt volgens de wolvenkenner vooral door het beeld van het dier in sprookjes en (daardoor) het onderbuikgevoel bij veel mensen.

Geen grote zorgen

Wouter Bos, landschapsbeheerder én schaapsherder uit Milsbeek, heeft ook een kudde rondlopen bij Ottersum, niet ver van de plek waar de wolf is gezien. ,,Ik ben zaterdag dus wel even gaan kijken daar.’’ Toch maakt Bos zich geen heel grote zorgen.



,,Mijn kudde in Ottersum bestaat uit 250 heideschapen, die zijn geen makkelijke prooi voor een wolf.’’ Die kan een ‘gewoon schaap’ in een ‘gewone wei’ veel makkelijker te grazen nemen, wil Bos maar zeggen.



Bos bevestigt het verhaal van Lelieveld dat honden een veel groter gevaar vormen voor de schapen. Een of twee schapen per jaar verliest Bos door onze trouwe viervoeters. ,,En erger is het nog als ze drachtige schapen opschrikken, die daardoor hun jong verliezen.’’



De Milsbeekse herder neemt dan ook geen speciale maatregelen tegen de wolf. ,,Nee, geen wolvennetten en dat soort dingen. Ik denk er hooguit nog een keer extra goed over na waar ik de schapen neerzet.’’

‘Moeilijk 24 uur per dag bij gaan zitten’

Tot vrijdag ging Joop Peeters uit Heijen dagelijks een keer kijken bij zijn vijftig schapen in Ven-Zelderheide. ,,Maar nu ga ik ’s ochtends en ’s avonds ook nog een keer kijken.’’



Nee, hij is er niet gelukkig mee, dat er nu een wolf is gespot. ,,Daar ben ik eerlijk in. Maar ik wacht ook even af. Ik weet niet of het nu echt zo erg is als het lijkt. Als er daadwerkelijk doden vallen dan gaan de schapen wel naar binnen. Wat kun je nog meer doen? Je kunt er moeilijk 24 uur per dag bij gaan zitten.’’ Ook Peeters is banger van grote honden dan van wolven. ,,Rottweilers, herders. Die kunnen ook schade aanrichten. Het is alweer even geleden, maar ja: dat hebben we wel meegemaakt.’’

Wolf is veel schuwer

Honden dus, dat zijn de kwade pieren? Inderdaad, zegt ook Martien van Raaij, voorzitter van IVN Maas en Niers. ,,Ik denk dat je beter een wolf in het bos kunt tegenkomen dan een gevaarlijke loslopende hond. Een wolf houdt niet zo van mensen, is veel schuwer. Je wilt niet weten hoe loslopende honden de leefgebieden van dieren als reeën, vossen en jonge dassen verstoren.’’



Van Raaij is niet blij met alle publiciteit over de wolven. ,,Er zijn ook kwaadwillende mensen die de wolf willen opsporen. Dat de wolf terug is in Nederland, vind ik positief. Dit is goed voor de biodiversiteit in ons land.’’

Biotoop te klein

Toch is lang niet iedereen blij met de komst van de wolf in deze regio. Jacques van Bergen, melkveehouder in Ottersum, heeft zo zijn bedenkingen. ,,Onze biotoop is veel te klein voor ook nog een wolf. Een wolf voegt niks toe en zal alleen maar meer kapot maken, schade aanrichten.’’



Van Bergen trekt de vergelijking met de bever, die een aantal jaren geleden zijn revival beleefde in de Nederlandse natuur. ,,Kijk wat die voor een gigantische plaag zorgt. Dan heeft dat dier nog een hoge aaibaarheidsfactor. Laatst heeft de bever met zijn dammen er nog voor gezorgd dat de Kroonbeek hier is drooggevallen.’’

Goede afrastering