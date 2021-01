Deze kippenfabrikant langs A73 krijgt Liegebeest-trofee: 'Dieren in vrachtwagens, dát is pas klote!’

Dit is het verhaal van de kip. En het ei. En het verhaal van Marcel Kuijpers, de bedenker van de kip en het ei. Want de oorsprong van het een en het ander mag dan een evolutionair verhaal zijn, dit is 2020 en zowel kip als ei is in hoge mate maakbaar. Zoals hier, bij De Kloeke Kip in Grubbenvorst, een kasteel van een stal aan de A73. Er werken vier mensen en er leven 250.000 kippen.



Een van die vier mensen is dus Marcel Kuijpers, een man die je de filosoof van het bedrijf zou kunnen noemen. Hij kent zijn kunstenaars, leest historici als Harari en schrijft gedichten. Op de kaft van zijn bundel Pijnstillers, geschreven toen hij geveld was door een hernia, staat een bijsluiter. ‘Dit geneesmiddel kan het relativeringsvermogen verhogen’.