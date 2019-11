Deze man dacht dat hij wel even incognito door Gennep kon lopen

Het mysterieuze vertrek van burgemeester Peter de Koning zorgde deze zomer voor onrust in politiek Gennep. De Koning zou voor een angstcultuur hebben gezorgd, en vertrok. Nu is er een tijdelijke opvolger: Willibrord van Beek. Een politiek zwaargewicht met de reputatie van een gentleman. Een man die, volgens minister Kajsa Ollongren, zelfs bij het grasmaaien een stropdas draagt.



Is dat waar? Van dat grasmaaien?

,,Ooh...’’, zegt Van Beek, en maakt lachend een wegwerpgebaar. ,,Flauwekul. Ik weet niet waar dat verhaal vandaan komt. Maar het kan best een keer gebeurd zijn dat ik, inderdaad, ooit het gras heb gemaaid met mijn stropdas om. Ach, de meeste mensen zien mij meer in pak dan in sporttenue. Veel van wat ze over me zeggen zal ergens wel kloppen.’’