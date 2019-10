Deze scheids uit Milsbeek fluit vandaag Rusland - India (en ja: het is een WK)

vrijdaginterview Coen Cuijpers uit Gennep liep in 72 marathons naar Italië: voor de positivi­teit

11 oktober GENNEP - Hij had pas één halve marathon gelopen. Toch trok Coen Cuijpers de stoute schoenen aan en liep niet veel later 72 marathons in 117 dagen: vanaf zijn woonplaats Gennep naar het Italiaanse Palermo. Nu is hij met een hoofd vol verhalen terug in Nederland.