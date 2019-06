Dikke prijs op Eurojackpot-lot dat in Gennep is gekocht: 369.547 euro

Tienjarig contract voor dure adverten­tie­bor­den dupeert clubs, zegt Gennepse politiek

28 mei GENNEP - Gennep stopt even met het invoeren van posterboxen en digitale reclameborden in plaats van de gebruikelijke sandwichborden. Dat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad. Een motie van de VVD, PvdA en D66 om helemaal af te zien van de nieuwe manier van uitventen van evenementen en feestelijkheden is uitgesteld tot 1 juli. Maar volgens de fracties zijn verenigingen in de gemeente Gennep gedupeerd doordat ze op veel hogere kosten komen door de nieuwe borden.