Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

NMHC Nijmegen shopt opnieuw bij Duitse topclub: verdediger Heßler versterkt vrouwen­ploeg

NMHC Nijmegen shopt opnieuw in Duitsland. De vrouwenploeg van de Nijmeegse hockeyequipe wordt komend seizoen versterkt door verdediger Emma Sophie Heßler (27). De verdedigster komt over van Bundesligateam DHC uit Düsseldorf, waarmee ze in april nog derde werd tijdens de Euro Hockey League in Amstelveen.