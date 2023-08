Dit verkeersbord kom je het vaakst tegen in Gennep

Summmerti­me baalt van maximaal aantal evenemen­ten op Markt in Gennep

Summmertime, de organisatie die allerlei evenementen op touw zet in Gennep, is zeer teleurgesteld in het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Gennep. Burgemeester en wethouders willen een maximum stellen aan het aantal evenementen per organisatie op de Markt, om andere organisatoren ook een kans te geven iets te ondernemen op de centrale plek in de stad.