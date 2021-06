Drie auto’s botsen op elkaar op de A77, één bestuurder gewond naar het ziekenhuis

in bedrijf Dick staat aan het hoofd van oudste autobe­drijf in de regio: ‘Trots dat we 125 jaar bestaan’

9 juni CUIJK/BOXMEER - Geen twijfel: Auto Jetten in Gennep is het oudste autobedrijf in de regio. Opgericht in 1898. Eerst als fietsenhandel, snel volgden motoren en in 1904 verkochten de Jettens de eerste auto. Korte tijd hield de familie zich zelfs bezig met de bouw van vliegtuigen.