'Drugsverdachten Milsbeek produceerden voor 5 miljoen euro aan amfetamine'

De inval was een uitvloeisel van een vondst van een flinke hoeveelheid chemicaliën in een pand in Nijmegen in augustus vorig jaar. Daar stonden ongeveer vijftig jerrycans met een gevaarlijke vloeistof waarvan bekend is dat die wordt gebruikt bij het maken van synthetische drugs. Destijds werden ook al twee verdachten aangehouden.



Een team van rechercheurs van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft vanaf die tijd uitvoerig onderzoek gedaan om de betrokkenen te achterhalen en het netwerk in beeld te krijgen. Op die manier kwam het lab in Milsbeek in beeld.