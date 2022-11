Een koud huis? Ga naar het plaatselijke dorpshuis en zes andere plannen uit politiek Gennep

André Vurens grijpt naast titel Leraar van het Jaar maar is blij met applaus en taart

GRAVE/OTTERSUM - André Vurens uit Ottersum heeft de titel Leraar van het Jaar woensdag niet op zijn naam weten te schrijven. Toch was er donderdag op zijn school, Visio in Grave, een groot applaus van leerlingen en leraren voor hem. En taart. Want bij de eerste drie eindigen tijdens de landelijke verkiezingen is natuurlijk al niet verkeerd.

6 oktober