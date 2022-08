Een mooie herinnering aan Ottersum? Hang ze aan de muur en drink een historisch biertje

Van de kaarten wordt volgende maand tijdens het dorpsfeest rond het 650-jarig bestaan van Ottersum een herinneringsmuur gemaakt.

Inwoners kunnen tegelijkertijd een kratje bier bestellen, een speciaal eenmalig Ottersums jubileumbiertje. Gemaakt door de Oersoep-brouwerij in Nijmegen. Onder de naam Oetershem is een ‘hoppig blond speciaalbiertje’ gebrouwen. De flesjes worden verkocht in handgemaakte houten kratten, met de historische benaming van Ottersum erop: Oetershem dus.

Bram Nijst is één van de organisatoren van ‘Ottersum 650 jaar’. Met de stichting Ons Ottersum zorgde hij er eerder al met andere vrijwilligers voor dat er een toerfiets ‘voor de minder mobiele medemens’ werd gefinancierd en dat de Ottersumse Huiskamer voor ouderen werd aangekleed. ,,Het leuke is dat we een team hebben van allemaal jongeren. Allemaal van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Allemaal aanpakkers.”

Presentatie door oud-schoolmeester

Waar meestal een historische vereniging of een dorpsraad vooraan staan bij het organiseren van activiteiten rond een historisch jaar, zijn het in Ottersum de jongeren die het doen. Het verleden wordt daarbij in het weekend van 9, 10 en 11 september niet uit het oog verloren. ,,Er wordt een presentatie gegeven over de geschiedenis van het dorp, door een oud-schoolmeester.”

Dat gebeurt op de eerste avond van de festiviteiten, de vrijdag, maar wordt voorafgegaan door het aanslaan van het eerste vat jubileumbier. De dagen erna moet er vooral gevierd worden dat Ottersum onder de naam Oetershem voor het eerst in de geschriften opdook. En dus zijn er dj’s en bands gecontracteerd die de inwoners een paar dagen komen vermaken. Voor de liefhebbers is er nog een lunchconcert van leerlingen van de plaatselijke harmonie Sint Caecilia en zijn er sport- en spelactiviteiten.